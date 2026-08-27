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فرمانده انتظامی شهرستان قروه از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو حامل ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق جاسازی شده زیر بار کاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی شهرستان قروه اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور دهگلان به قروه یک دستگاه کامیون ولوو حامل بار مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ مظفری افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که در زیر بار کاه جاساز شده بود را کشف کردند.
وی در پایان با اشاره به دستگیری ۲ نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه و معرفی به مراجع قضائی تصریح کرد: ارزش این سوخت قاچاق بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.