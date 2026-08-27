به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین مطبوعات ترکیه

آیدینلیک

آلمان؛ مدل ۶۰ ساله تمام شده است — تأکید بر نقش پیشرو دولت در اقتصاد و برنامه‌ریزی.

نماینده AfD در قبرس شمالی — ماکسیمیلیان کرا در سفر به جمهوری ترک قبرس شمالی خواستار گفت‌و‌گو و حل مسئله قبرس شد.

بیرگون

کشاورزان زیر بار بدهی؛ محصول می‌کارند، بدهی برداشت می‌کنند — انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و وضعیت تولیدکنندگان.

مناقصه ۵۳ میلیون لیره‌ای در اسنلر — یک مناقصه شهرداری دوباره به آدرس مرتبط با «بانکر کاسم» رسید.

جمهوریت

سیگنال خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا — واکنش به اظهارات درباره آینده رابطه ترکیه با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.

پرونده امام‌اوغلو؛ هفتادمین جلسه دادگاه — ادامه روند قضایی پرونده شهردار سابق استانبول.

دیلی صباح

ایران و عمان بر سر توافق هرمز به تفاهم رسیدند — توافق درباره سازوکار عبور کشتی‌ها و درآمد‌های مرتبط با تنگه.

ترکیه انتخاب دیگری ندارد — تأکید اردوغان بر ضرورت قدرت و وحدت ترکیه.

دنیا

صنعتگر منتظر مسیر جدید است — مسائل تأمین مالی و پویایی‌های اقتصاد جهانی در دستور کار اتاق‌های صنعت.

افت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و اشتغال — هشدار درباره کاهش سهم صنعت در اقتصاد.

اورنسل

فنرباغچه پس از ۱۷ سال به لیگ قهرمانان اروپا رسید — پیروزی ۲–۱ مقابل لیون و صعود به مرحله لیگ.

کشتی در سواحل سامسون همچنان در انتظار است — ادامه بحران و انتظار در میانه جنگ.

فتوماچ

۱۸ سال بعد؛ در لیگ قهرمانان هستیم! — فنرباغچه با شکست لیون در فرانسه صعود کرد.

فنرباغچه در فرانسه حماسه آفرید — گل‌های وِدات موریقی و آرچی براون، پیروزی ۲–۱ را رقم زد.

حریت

خوش آمدی فنرباغچه! — پایان انتظار ۱۸ ساله برای حضور در لیگ قهرمانان.

تاریخ دوباره نوشته می‌شود — افتتاح موزه جدید در ساختمان‌های تاریخی استانبول.

قرار

این چندمین اشتباه است؟ — انتقاد از خطای جدید در اعلام نتایج آزمون‌های آموزشی.

نپال بار دیگر با فاجعه‌ای دوگانه لرزید — سیل و رانش زمین در مرز نپال و چین.

میلاد

چه زمانی متحد خواهیم شد؟ با افتخار از آزمون عبور می‌کنیم — تأکید اردوغان بر وحدت و قدرت ترکیه.

آیا وزیر سابق را خفه کردند؟ — طرح دوباره پرسش‌ها درباره مرگ مشکوک عارف احمد دنیزولگون.

میلی گازته

باید روند مهاجرت را معکوس کنیم — سعادت‌پارتی خواستار تقویت کشاورزی و احیای شهر‌های شرق ترکیه شد.

مهاجرت جوانان از شرق کشور — تأکید بر ایجاد اشتغال و امکان ماندن مردم در زادگاهشان.

نفس

فنرباغچه؛ انتظار بزرگ تمام شد — صعود فنرباغچه به لیگ قهرمانان پس از ۱۸ سال.

۴۵.۵ درصد حمایت نمی‌کنند؛ ۴۲.۷ درصد حمایت می‌کنند — انتشار نتایج نظرسنجی درباره روند «ترکیه بدون تروریسم».

صباح

۱۸ سال بعد؛ دوباره در جمع بزرگان اروپا — فنرباغچه ۱۸.۶ میلیون یورو پاداش ورود دریافت می‌کند.

با ۶۰ سالگی بازنشستگی چه باید کرد؟ — بررسی گزینه‌ها و وضعیت بازنشستگی.

سوزجو

هشدار درباره کسری بودجه — توجه به وضعیت درآمد‌های دولت و اقتصاد.

مبارزه با تروریسم؛ اما روند باز شدن مسیر از کنترل خارج نشود — انتقاد روزنامه از روند سیاسی موسوم به «ترکیه بدون تروریسم».

تورک گون

در منطقه ما تاریخ دوباره نوشته می‌شود — محور اصلی سخنان اردوغان در مراسم ملازگرد.

اسرائیل تنها... — تمرکز بر تحولات منطقه‌ای و سیاست اسرائیل.

ترکیه

جمعه و شنبه هوا خنک می‌شود — کاهش محسوس دما در استانبول همراه با بارندگی.

سریال‌های ترکیه؛ کشتی اصلی سرگرمی — بررسی جایگاه سریال‌های ترکیه‌ای در پلتفرم‌های جهانی.

ینی آسیا

وضعیت دانشگاه‌های ترکیه تأسف‌بار است — انتقاد از رتبه پایین دانشگاه‌های ترکیه در رده‌بندی‌های بین‌المللی.

هشدار درباره گرمای شدید و ال‌نینو — هشدار هواشناسی انگلیس درباره احتمال تشدید پدیده ال‌نینو.

ینی شفق

اسب‌مان را برای حرکت بستیم؛ تاریخ دوباره نوشته می‌شود — سخنان اردوغان در سالگرد ملازگرد.

۴۹ نفر از CHP اخراج می‌شوند — ارجاع ۴۹ عضو به کمیته انضباطی به دلیل فعالیت در «حزب جدید».

ینی بیرلیک

تصمیم درباره قانون بازیکنان خارجی — قانون ۱۴ بازیکن خارجی در جام حذفی ترکیه اجرا نمی‌شود.

پرواز مرموز به مسکو؛ ماجرای رئیس CIA — سفر جان رتکلیف به مسکو و گمانه‌زنی درباره اهداف آن.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه هشت صبح

ـ از باجگیری تا تبدیل دفتر‌ها به خوابگاه؛ در گمرک فرودگاه کابل چه می‌گذرد؟

ـ متقی با رئیس عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار کرد

روزنامه انیس

ـ عفو بیش از ۱۶ هزار زندانی در ۵ سال گذشته

ـ دروازه‌های امید به روی هزاران زندانی

ـ تاکید شهرداری کابل بر اجرای با کیفیت و به موقع پروژه‌ها

ـ بیش از ۳۳ تن مواد ساختمانی غیر استاندارد مسترد شد

روزنامه اطلاعات روز

ـ سازمان ملل: طی سه سال اخیر ۶ میلیون مهاجر به افغانستان بازگردانده شدند

ـ پنجمین سالگرد حمله به فرودگاه کابل؛ پنتاگون از کشف اسناد محرمانه خبر داد.

ـ تازیانه قدرت؛ نمایش سلطه

خبرگزاری باختر

ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ از تعدادی از دانشجویان هنر‌های زیبای دانشگاه کابل تقدیر کرد

ـ اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز روسیه

۱. «راسیسکایا گازتا»

حدود ۷۰ کشتی در بنادر رود دانوب در انتظار بارگیری غلات اوکراین هستند.

ذخایر الماس روسیه بیش از ۱۰۰ میلیون قیراط افزایش یافته است.

روس‌سلخوزنادزور واردات گوسفند و بز از صربستان و مقدونیه شمالی را محدود کرد.

دادگاه، رابرت کوچاریان، رئیس‌جمهور سابق ارمنستان را برای دو ماه بازداشت کرد.

پدافند هوایی روسیه طی شب ۲۶۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد.

۲. «وزگلیاد»

شرکت روستخ، محموله جدیدی از جنگنده‌های سوخو-۳۵اس را به ارتش روسیه تحویل داد.

وزارت خارجه روسیه: سهم ارمنستان در بودجه اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمی بیش از یک درصد است.

ماریا زاخارووا، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به استفاده از «سیاست سر به زیر انداختن» متهم کرد.

نیروی هوایی روسیه به یک مرکز لجستیکی نیرو‌های اوکراینی در منطقه چرنیگوف حمله کرد.

پوشیلین: در پی حملات به دونتسک، ۱۱ نفر زخمی شدند.

۳. «ایزوستیا»

پالایشگاه‌های بزرگ نفت قزاقستان از استفاده از سهمیه‌های صادرات بنزین به روسیه خودداری کردند.

در پی حمله نیرو‌های اوکراینی، ۳.۳ هکتار از جنگل‌های استان روستوف آتش گرفت.

یک نفتکش در تنگه هرمز هدف یک گلوله ناشناس قرار گرفت.

در بریتانیا پیشنهاد شد از آلومینیوم بازیافتی برای کمک به اوکراین استفاده شود.

۴. «کامرسانت»

ترامپ به دلیل تهدید علیه شبکه برق آمریکا وضعیت اضطراری اعلام کرد.

یکی از زنان زخمی‌شده در حمله پهپادی به اتوبوس مسافربری در جمهوری لوهانسک در بیمارستان جان باخت.

ترامپ برخلاف اعتراض برخی جمهوری‌خواهان، تعرفه واردات گوشت گاو را به صفر رساند.

قیمت زغال‌سنگ کک‌شو در بنادر خاور دور روسیه به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید.

رئیس سیا با هشدار درباره حمله احتمالی به کشور‌های عضو ناتو به مسکو سفر کرد.

۵. «نزاویسیمایا گازتا»

پسکوف: اوکراین در این درگیری به‌طور قطعی در حال شکست است.

رئیس دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد پس از اعمال تحریم‌های آمریکا قصد دارد در برابر فشار‌های واشنگتن مقاومت کند.

ترامپ ادعا‌ها درباره سفر رئیس سیا به روسیه به دلیل مسئله ایران یا تشدید تنش با ناتو را رد کرد.

کشاورزان چک به دلیل کمبود خوراک دام، تعداد دام‌های خود را کاهش می‌دهند.

ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، موضع خود را درباره سیاست «تروریسم اقتصادی» آمریکا اعلام کرد.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- رئیس جمهور چین طی چند روز آینده به مصر سفر خواهد کرد

- هگست رهبری کارزار پاکسازی در ارتش آمریکا را بر عهده دارد که منجر به خلاء فرماندهی می‌شود

- نیرو‌های دموکراتیک سوریه پایان موجودیت خود را به عنوان یک نیروی نظامی مستقل در سوریه اعلام کردند؛ واشنگتن: یک رویداد تاریخی است

- وزارت تولیدات نظامی در حال بررسی همکاری با اوگاندا و گشودن بازار‌های جدید است

روزنامه الشروق

- روبیو احتمال حمله قریب‌الوقوع آمریکا به ایران را رد کرد

- سپاه پاسداران: ما با عمان توافق کرده‌ایم که تنگه هرمز و درآمد‌های آن را به اشتراک بگذاریم

- آزمون سرنوشت‌ساز رئیس فدرال رزرو آمریکا در نخستین سخنرانی خود در جکسون هول

- ترامپ توافق هسته‌ای با عربستان را به کنگره ارجاع می‌دهد؛ یک مقام آمریکایی: این توافق‌نامه تا زمانی که سعودی به توافق‌نامه‌های ابراهیم نپیوندد، اجرایی نخواهد شد

- نازا؛ فیلمی مستند که جنایات اسرائیل در غزه را به تصویر می‌کشد و برای کسب جایزه «شیر طلایی» در جشنواره فیلم ونیز رقابت می‌کند

- مصر همکاری با عراق در زمینه فیبر نوری و مراکز داده‌ها را بررسی می‌کند

- شیخ الازهر: جهان امروز برای رهایی از بیماری‌های روانی و اجتماعی و کاستی‌های اخلاقی که از آنها رنج می‌برد، به شدت به هدایت حضرت محمد (ص) نیاز دارد

روزنامه الیوم السابع

- قاهره - پکن؛ یک همکاری استراتژیک به قدمت چندین دهه

- اسرائیل به بمباران جنوب لبنان ادامه می‌دهد؛ عون: موانعی بر سر راه مذاکرات وجود دارد

- ۲.۳ میلیون فلسطینی در غزه با محرومیت از خدمات اولیه رو‌به‌رو هستند

- صادرات صنایع شیمیایی و کود در نیمه اول سال با افزایش ۲۵ درصدی از ۷ میلیارد دلار فراتر رفت

روزنامه الوفد

- السیسی: نیرو‌های مسلح کاملاً آماده و مهیای دفاع از مصر هستند

- دیوانگی نتانیاهو؛ اشغالگران از یهودیان سراسر جهان می‌خواهند که به فلسطین لشکرکشی کنند

- اقداماتی برای بازگشایی تنگه هرمز و عقب‌نشینی نظامی؛ عمان و ایران درباره توافقات ناوبری گفت‌و‌گو کردند

- میلیارد‌ها دلار خسارت به قابلیت‌های اطلاعاتی آمریکا در خاورمیانه

- جنگ پهپادی سودان، شورای امنیت را به چالش کشید