استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به ظرفیت‌های متعدد سد جامیشان در حوزه‌های گردشگری، شیلات، تفریحات آبی و کشاورزی، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جریان سفر به شهرستان سنقر و کلیایی گفت: سد جامیشان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و موقعیت قرارگیری و دسترسی مناسب آن، این سد را از بسیاری از سد‌های استان متمایز کرده است.

وی افزود: دسترسی آسان، فاصله زمانی کوتاه و فضای مناسب پیرامون سد جامیشان، امکان اجرای برنامه‌های مختلف را فراهم کرده است و هزینه اجرای طرح‌ها نیز نسبت به بسیاری از مناطق دیگر کمتر خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به چندمنظوره بودن سد جامیشان گفت: اگرچه در حال حاضر از آب این سد در پایین‌دست استفاده می‌شود، اما ظرفیت‌های آن تنها به تأمین آب محدود نیست و می‌توان در حوزه‌های گردشگری، شیلات، تفریحات آبی و ورزش‌های آبی و همچنین کشاورزی از این ظرفیت بهره گرفت.

حبیبی افزود: کمتر سدی را می‌توان پیدا کرد که همه این ظرفیت‌ها را به صورت یکجا و با چنین موقعیت مناسبی در اختیار داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت منابع کافی برای ورود مستقیم به این نوع طرح‌ها را ندارد گفت: باید از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کنیم.