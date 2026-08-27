به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، لیگ برتر فوتبال بانوان امسال یک ویژگی دارد؛ تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای نخستین بار در این رقابتها حضور دارند.

پرسپولیس از فصل گذشته در لیگ برتر شرکت دارد و با صعود وارش نوشهر و استقلال تهران از این فصل به لیگ برتر رقابت جذاب سرخابی‌ها در هفته پنجم برگزار می‌شود.

در کنار هیجان شروع مسابقات، نگرانی قدیمی مشکلات داوری و زمین‌های نامناسب، دغدغه بعضی تیم هاست.

حضور خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی در کنار استقلال و پرسپولیس لیگ برتر امسال را خبرسازتر خواهد کرد.

در مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان از زهرا قنبری خانم گل فصل هفدهم، افسانه چترنور خانم گل فصل هجدهم همراه با گلاره ناظمی داور بازنشسته فوتسال قدردانی شد.