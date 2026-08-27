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آسمان چهارمحال و بختیایر صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت: از امروز تا اواسط هفته بعد شرایط برای تقویت ناپایداریهای همرفتی از جمله افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد، تندبادهای لحظهای، خیزش گرد و خاک و در ساعات بعد ازظهر، احتمال رگبار موقت در سطح استان مهیا است.
قطره گفت: هم چنین تا اوایل هفته بعد، روند افزایش نسبی دمای هوا انتظار میرود.
وی افزود: طی این مدت در برخی مناطق غبار رقیق مورد انتظار است.