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با حضور مسئول بسیج سازندگی کشور از ۳۱۳ سفیر امید و جهادگران بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم مسئول بسیج سازندگی کشور با اشاره به شرایط کنونی کشورگفت: ما در یک جنگ تمامعیار با دشمن قرار داریم و این جنگ تمامشدنی نیست؛ یا ما باید باشیم یا دشمن.
سردار زهرایی افزود: رژیم صهیونیستی پیش از جنگ ۱۲ روزه، ایران را یک تهدید به حساب میآورد و طبیعی است که در چنین شرایطی باید آرایش متناسب با میدان داشته باشیم و برای مقابله با دشمن آماده باشیم.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به کشوری تهاجم نمیکند، اما در دفاع از کشور و ملت کوتاهی نخواهد کرد.
مسئول بسیج سازندگی کشور با اشاره به دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در این جنگ چند سیلی خورد؛ نخست اینکه تصور میکرد توان و قوای جنگی ایران به پایان رسیده است، اما مشاهده کرد که این تصور نادرست است.
سردار زهرایی حضور مردم را دومین ضربه به دشمن دانست و گفت: دشمن در دیماه نیز با خیال خام خود به دنبال ایجاد ناآرامی و اجرای نقشههای جدید بود، اما مردم وارد میدان شدند و کار را تمام کردند و یک بار دیگر نقش پیشروندگی خود را نشان دادند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور افزود: دشمن اکنون از ابزار تابآوری اجتماعی و اقتصادی استفاده میکند و معیشت و سفره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین نباید از توطئههای دشمن غافل شویم.
مسئول بسیج سازندگی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: هر چیزی که ما را از وحدت دور کند، آب به آسیاب دشمن میریزد.
سردار زهرایی همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و پرهیز از تجملگرایی تأکید کرد و گفت: باید آرایش جنگی اقتصادی بگیریم و از تجملگرایی پرهیز کنیم.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز در این همایش با قدردانی از تلاشهای جهادگران بسیج سازندگی گفت: جمع حاضر، میدانداران نزدیک به ۱۸۰ شب فعالیت و خدمترسانی هستند که در کنار بیل و کلنگ، تفنگ نیز بر دوش داشتند و در عرصههای مختلف بهویژه در شرایط حساس اخیر، نقشآفرینی کردند.
سردار مثنوی افزود: جهادگران در کنار فعالیتهای عمرانی و سازندگی، در میدان و عرصه خیابان نیز به معنای واقعی میدانداری کردند و با برپایی دهها موکب، صحنه خیابان را در این مقطع حساس و مهم درخشان کردند.
وی با اشاره به حضور بسیج سازندگی در اجرای طرحهای مختلف بیان کرد: جهادگران در همه پروژههای کلان و عرصههای مختلف، در فضایی کاملاً همدلانه حضور فعال داشتند.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد نیز در این همایش با قدردانی از تلاشهای جهادگران گفت: زبان ما از بیان زحمات و تلاشهای شبانهروزی شما قاصر است و پاداش واقعی این مجاهدتها را خداوند خواهد داد.
آیتالله حسینی افزود: شما پای نظام و کشور ایستادید و در دوران انقلاب نیز همین گروههای مردمی بودند که پای کشور ماندند و پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس نیز مردم و گروههای جهادی در صحنه حضور داشتند.