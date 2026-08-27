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بین معاونت روستایی رییس جمهور و وزارت علوم،تفاهم نامهای برای تقویت و ارتقای فناوری درروستاها منعقد شده است.
حسین سیمایی صراف، اضافه کرد: اما در دنیا از مقطعی با ورود فناوریها و نوآوریها، روستاها ضعیف شدند.
وی تاکید کرد: اگر فناوری به روستاها برسد فاصله شهر و روستا کم میشود.
سیمایی صراف عنوان کرد: تقویت روستاها با فناوریهای روز، وظیفه ملی است و در این راستا بین معاونت روستایی رییس جمهوری و وزارت علوم،تفاهم نامهای برای تقویت و ارتقای فناوری در
روستاها منعقد شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،گفت: این تفاهمنامه در مسیر توسعه روستایی در حال اجراست.