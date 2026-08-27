بین معاونت روستایی رییس جمهور و وزارت علوم،تفاهم نامه‌ای برای تقویت و ارتقای فناوری درروستا‌ها منعقد شده است.

ارتقای روستا‌ها با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، مهاجرت معکوس را رقم می‌زند

ارتقای روستا‌ها با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، مهاجرت معکوس را رقم می‌زند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

روز پنجشنبه در حاشیه مراسم واگذاری ۱۰۹ دستگاه ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی به دهیاری‌های خراسان رضوی به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: جمهوری اسلامی ایران در توسعه روستا‌ها سرآمد است و بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله، توسعه در روستا‌ها آغاز شد.

حسین سیمایی صراف، اضافه کرد: اما در دنیا از مقطعی با ورود فناوری‌ها و نوآوری‌ها، روستا‌ها ضعیف شدند.

وی تاکید کرد: اگر فناوری به روستا‌ها برسد فاصله شهر و روستا کم می‌شود.

سیمایی صراف عنوان کرد: تقویت روستا‌ها با فناوری‌های روز، وظیفه ملی است و در این راستا بین معاونت روستایی رییس جمهوری و وزارت علوم،تفاهم نامه‌ای برای تقویت و ارتقای فناوری در

روستا‌ها منعقد شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،گفت: این تفاهم‌نامه در مسیر توسعه روستایی در حال اجراست.