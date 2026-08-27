به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، سرهنگ حجت اله جاویدپور گفت : تعدادی از شهروندان در سمنان شکایت کردند که کنسول بازی خود را برای فروش در یکی از سایت های فروش آگهی کرده بودند و خریداری با ارسال رسید‌های جعلی در مجموع از آنها ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است .

وی با اشاره به اینکه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا سمنان قرار گرفت، افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و فنی، متهم شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه در تهران دستگیر شد.

سرهنگ جاویدپور با بیان اینکه متهم در بازجویی پلیس به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد، ادامه داد: کلاهبرداران ممکن است با ارسال رسید جعلی، شما را برای تحویل کالا و یا ارائه خدمات فریب دهند؛ باید به این موضوع توجه داشت که ملاک انجام معامله، مشاهده قطعی واریز وجه در حساب بانکی و همچنین ارسال پیامک واریز وجه به شماره متصل به حساب بانکی است.