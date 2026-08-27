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مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاشیه برگزاری اولین کارگروه با بخش خصوصی از مصوبات تسهیلگر مرتبط با ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا در نتیجه تعامل با اتاق ایران و ظرفیت قانون خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما،وحید خدرویسی با تأکید بر لزوم انطباق تصمیمات اقتصادی با مقتضیات شرایط ویژه و جنگی کشور، از اتخاذ تصمیمات راهگشا برای تسهیل زنجیره تجارت خبر داد و اعلام کرد میتوان به ازسرگیری ثبت سفارش و واردات بدون انتقال ارز در جهت ارتقای تابآوری و حمایت از تولید و معیشت مردم خوشبین بود. وی افزود: در نشستی مشترک با فعالان بخش خصوصی، چالشهای کلیدی زنجیره تأمین کالا شامل موانع ثبت سفارش، فرآیند تخصیص و تأمین ارز و همچنین ایستایی و ترخیص کالا از گمرکات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خدرویسی اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی درصدد است تا فرآیند تجارت خارجی و فعالیت واحدهای تولیدی را روانسازی کند. رویکرد محوری این اقدامات، تغییر سازوکارهای اداری دوره عادی به سمت تصمیمگیریهای چابک و متناسب با شرایط تحمیلی و ارتقای قدرت پایداری زنجیره تأمین است. مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گشایشهای صورتگرفته تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند احراز منشأ ارز در گروههای مختلف کالایی تسهیل شده و جریان واردات با قوت تداوم دارد؛ ضمن آنکه در حوزه ثبت سفارش نیز تسهیلات مؤثری فراهم شده است. به گفته وی، با هماهنگی دستگاههای اجرایی، مسیر واردات بدون انتقال ارز نیز با هدف تأمین نیازهای ضروری تولید و تثبیت اشتغال در مدار پیگیری و اجرا قرار دارد.