همزمان با هفته دولت چندین طرح عمرانی و مسکن روستایی در روستای سرای‌ملک شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و با حضور نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، بهمن محبی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، بخشدار و رؤسای دستگاه‌های خدمات‌رسان، چندین طرح عمرانی و مسکن روستایی در روستای سرای‌ملک شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، ۹ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت مشارکتی معابر روستایی در مجموع با اجرای عملیات در مساحتی بالغ بر ۶۸ هزار مترمربع و هزینه ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین ۱۰۰ واحد مسکن روستایی مقاوم با بهره‌مندی از تسهیلات ارزان‌قیمت بنیاد مسکن به بهره‌برداری رسید و در راستای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، ۱۴ قطعه زمین به ۱۴ نفر از اهالی روستا واگذار شد.

این طرح‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی، بهبود زیرساخت‌های روستایی، افزایش ایمنی واحد‌های مسکونی و شتاب‌بخشی به توسعه پایدار روستا‌ها اجرا شده است.