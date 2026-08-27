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رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ادامه سیاست عرضه ارز در صورت نیاز بازار گفت: بانک مرکزی ارزپاشی نمیکند، بلکه هر میزان ارز مورد نیاز بازار را در حاشیه بازار و با قیمت توافقی عرضه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی در حاشیه بازدید از کشتوصنعت گلستان دزفول درباره تزریق ۵۰۰ میلیون دلار برای آرامش بازار ارز اظهار کرد: این سیاست در صورت نیاز بازار ادامه مییابد. ارزپاشی به معنای هدر دادن منابع ارزی کشور است و بانک مرکزی چنین رویکردی ندارد.
وی افزود: بانک مرکزی اجازه نمیدهد در بازار تنش ایجاد شود و اگر نیاز بازار بیش از میزان فعلی باشد، ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره بازدید از واحدهای تولیدی خوزستان گفت: این کارخانهها ظرفیت بسیاری برای کمک به خودکفایی کشاورزی کشور دارند، اما فعالان اقتصادی آنها با مشکلات مالی، ارزی و ریالی مواجهاند. قرار است این مشکلات پیگیری شود تا زمینه راهاندازی واحدهای تولیدی فراهم شود.