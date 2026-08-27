رئیس گروه زمین‌شناسی موزه ملی تاریخ طبیعی از شناسایی و ساماندهی ذخایر فسیلی مهره‌داران و تدوین نقشه‌ای تازه برای حفاظت از این میراث چند میلیون ساله خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معصومه غفاری شهیر با اشاره به اهمیت بقایای فسیلی مهره‌داران به‌عنوان بخشی از میراث زمین‌شناختی و دیرینه‌شناختی کشور گفت: نادر بودن این آثار، ضرورت شناسایی دقیق، حفاظت تخصصی و ثبت علمی آنها را دوچندان کرده است.

وی افزود: فعالیت‌های گروه زمین‌شناسی دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه دیرینه‌شناسی مهره‌داران از حدود دو دهه پیش و با تمرکز بر منطقه فسیلی مراغه آغاز شد و طی سال‌های اخیر، مناطق مستعد دیگر کشور نیز در برنامه‌های اکتشافی و پژوهشی قرار گرفته‌اند.

رئیس گروه زمین‌شناسی دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: در همین راستا، بقایای فسیلی مهره‌داران در استان‌های اردبیل، لرستان، کردستان و سیستان و بلوچستان شناسایی، استخراج و برای مطالعه و حفاظت منتقل شده‌اند.

غفاری شهیر با بیان اینکه شمال غرب و غرب ایران از غنی‌ترین مناطق کشور از نظر فسیل‌های مهره‌داران به شمار می‌روند، اظهار کرد: فسیل‌های شناسایی‌شده در استان‌های اردبیل، لرستان و کردستان عمدتاً بین ۷ تا ۸ میلیون سال قدمت دارند.

وی همچنین به ظرفیت‌های دیرینه‌شناسی سواحل مکران اشاره کرد و گفت: جنوب شرق ایران، به‌ویژه سواحل مکران، از نظر فسیل‌های مهره‌داران دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد و تاکنون فسیل یک نهنگ با قدمت حدود ۸ میلیون سال از منطقه چابهار استخراج شده است.

رئیس گروه زمین‌شناسی دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی افزود: استان‌های همدان، خوزستان و ایلام نیز از دیگر مناطق دارای ظرفیت قابل توجه در زمینه فسیل‌های مهره‌داران هستند و تأمین اعتبارات لازم برای اکتشاف، استخراج و انتقال نمونه‌های این مناطق در برنامه سال جاری قرار دارد.

غفاری شهیر درباره آخرین وضعیت مرکز تحقیقات دیرینه‌شناسی مراغه نیز گفت: این مرکز با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی در سه طبقه در حال تکمیل است و با هدف ثبت رکورد‌های فسیلی، حفاظت از ذخایر دیرینه‌شناسی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی احداث می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته، عملیات حفاری در سایت‌های پرفسیل منطقه مراغه انجام و نمونه‌های استخراج‌شده پس از انتقال، تحت حفاظت قرار گرفته‌اند. همچنین تاکنون پنج پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع منطقه فسیلی اثر طبیعی ملی مراغه تدوین شده است.

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