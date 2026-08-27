همزمان با هفته دولت، ۷۷ پروژه عمرانی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان شاهین‌دژ با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، ۷۷ پروژه عمرانی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان شاهین‌دژ با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، ۱۲ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی مشارکتی معابر روستایی به صورت متمرکز در روستای تیزخراب با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین ۶۵ واحد مسکن روستایی به‌صورت نمادین با ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی، ارتقای ایمنی و کیفیت مسکن و بهبود شرایط زندگی روستاییان اجرا شده و گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی به شمار می‌رود.