خراسان رضوی با کسب ۸ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی دوومیدانی آقایان ناشنوایان، نایب‌قهرمان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی دوومیدانی آقایان ناشنوا در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، با حضور

ورزشکاران ۱۹ استان کشور به میزبانی استان زنجان برگزار شد و با درخشش نمایندگان خراسان رضوی به پایان رسید.

چهار طلای ارزشمند در رده بزرگسالان

در رده سنی بزرگسالان، علی علیزاده در مواد ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر با ایستادن در جایگاه نخست، دو مدال طلای ارزشمند برای خراسان رضوی کسب کرد.

همچنین مهدی وحیدیان با کسب عنوان قهرمانی در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، دو مدال طلای دیگر برای استان به ارمغان آورد.

به این ترتیب، بزرگسالان استان، موفق به کسب چهار مدال طلا شدند.

طلای درخشان جوانان خراسان رضوی

در رده سنی جوانان، محمدمهدی زارعی با عملکردی چشمگیر در ماده‌های ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، موفق به کسب دو مدال طلا شد.

همچنین عرفان صادقی در ماده ۸۰۰ متر عنوان قهرمانی را به دست آورد و در ۴۰۰ متر نیز با کسب مدال نقره، دو بار روی سکو رفت.

در پرتاب وزنه جوانان نیز، امیرحسین اقبالی با ایستادن در جایگاه نخست، مدال طلای این ماده را برای خراسان رضوی به ارمغان آورد. اقبالی در پرتاب دیسک نیز به مدال نقره دست یافت.

در ادامه، محمدجواد طلایی در ماده پرش طول جوانان موفق به کسب مدال برنز شد.

بدین ترتیب، جوانان خراسان رضوی در این رقابت‌ها ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز به دست آوردند.

نایب‌قهرمانی خراسان رضوی در کشور

در رده‌بندی تیمی، هیأت ورزش‌های ناشنوایان استان اردبیل عنوان قهرمانی را به دست آورد، خراسان رضوی نایب‌قهرمان شد و استان فارس در جایگاه سوم قرار گرفت.