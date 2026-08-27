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استاندار خراسان جنوبی گفت: وحدت و انسجام، مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در دیدار علمای اهل سنت استان که به مناسبت هفته وحدت انجام شد، با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام میان شیعه و سنی مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: امروز دشمن بیش از هر چیز از وحدت و همدلی مسلمانان هراس دارد و تلاش میکند با ایجاد اختلاف، این سرمایه ارزشمند را تضعیف کند.
هاشمی با تبریک ایام ولادت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت، افزود: امروز آنچه بیش از توان نظامی و علمی موجب ترس و وحشت دشمن شده وحدت میان برادران و خواهران اهل تشیع و تسنن است، چراکه دشمن بهخوبی میداند جامعهای که متحد و منسجم باشد، در برابر توطئهها و فشارهای خارجی ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در خراسان جنوبی در دو سال گذشته، گفت: در کنار همه کمبودها و شرایط دشوار کشور، با حفظ وحدت و انسجام، اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان رقم خورده است.
به گفته وی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان چهار شهرستان مرزی استان، که بخش قابل توجهی از آنان را برادران اهل سنت تشکیل میدهند، از مزایای طرح کولبری بهرهمند شدهاند و امروز مرز ماهیرود نیز به عنوان یکی از موفقترین مرزهای کشور در حوزه صادرات و واردات شناخته میشود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بصیرت، آگاهی و همراهی بزرگان اهل سنت نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت استان داشته است.
هاشمی گفت: همراهی علمای اهل سنت با سیاستهای نظام و دولت و مرزبندی آنان با اغتشاشگران و فتنهگران، نشاندهنده بصیرت و آگاهی آنان و دلبستگی به امنیت و آرامش کشور است.
وی با اشاره به اولویت توسعه زیرساختهای شهرستانهای مرزی، گفت: در حوزه طرحهای زیرساختی بهویژه در شهرستان درمیان، اعتبارات خوبی پیشبینی شده و تکمیل راههای این شهرستان در اولویت قرار دارد، در شهرستانهای زیرکوه، سربیشه و نهبندان نیز تلاش شده اعتبارات مناسبی برای اجرای طرحهای مختلف اختصاص یابد
امام جمعه اهل سنت اسدیه با تبریک میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، از تلاشهای استاندار و مجموعه دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی در هفته دولت قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی کشور، روند خدمترسانی و اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در استان با جدیت ادامه دارد.
مولوی عبدالهی با بیان اینکه محبت و پیروی از پیامبر اکرم (ص) نقطه اشتراک همه مسلمانان جهان است، گفت: اتحاد موجب عزت و قدرت و اختلاف، زمینهساز ضعف و شکست امت اسلامی است و دشمنان نیز از ایجاد اختلاف میان مسلمانان استقبال میکنند.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: اگر کشورهای اسلامی متحد بودند، دشمنان جرئت نمیکردند اینگونه مردم بیگناه را هدف قرار دهند.
مولوی عبدالهی اتحاد ملت ایران، وحدت اقوام و مذاهب و ایستادگی نیروهای مسلح را از عوامل اقتدار کشور دانست و گفت: ملت ایران با وجود تقدیم شهدا و از دست دادن فرماندهان نظامی و نخبگان، با وحدت و ایستادگی، عزت و اقتدار خود را حفظ کرده است.