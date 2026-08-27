به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح این مجموعه همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، سعید بشیری معاون امور عمرانی فرماندار و قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد.

فرماندار تهران در دیدار با فعالان این مجموعه، با تأکید بر اهمیت حمایت از کارآفرینی و تقویت ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: حمایت از این حوزه، رونق کسب‌وکارهای محلی را به دنبال خواهد داشت.

حسین خوش‌ اقبال همچنین در بازدید از بخش های مختلف این مجموعه، بر ضرورت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فراهم کردن بستر مناسب برای معرفی و عرضه محصولات آنان تأکید کرد.

این مجموعه با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی، معرفی و عرضه تولیدات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری و تقویت اقتصاد محلی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.