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همزمان با هفته دولت، خانه صنایع دستی واقع در منطقه ۱۲ با حضور فرماندار تهران افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح این مجموعه همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، سعید بشیری معاون امور عمرانی فرماندار و قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد.
فرماندار تهران در دیدار با فعالان این مجموعه، با تأکید بر اهمیت حمایت از کارآفرینی و تقویت ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: حمایت از این حوزه، رونق کسبوکارهای محلی را به دنبال خواهد داشت.
حسین خوش اقبال همچنین در بازدید از بخش های مختلف این مجموعه، بر ضرورت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فراهم کردن بستر مناسب برای معرفی و عرضه محصولات آنان تأکید کرد.
این مجموعه با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی، معرفی و عرضه تولیدات، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری و تقویت اقتصاد محلی، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.