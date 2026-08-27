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نشست نقد و بررسی کتاب برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگو «ماه و بلوط» نوشته محسن مومنی شریف،در سروستان باغ کتاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، نشست نقد و بررسی کتاب برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگو «ماه و بلوط» با حضور محسن مومنی شریف (نویسنده کتاب)، ابراهیم اکبری دیزگاه (منتقد، نویسنده و پژوهشگر) مریم مقانی (منتقد، نویسنده و پژوهشگر) در سروستان باغ کتاب برگزارشد.
کتاب «ماه و بلوط» به قلم محسن مومنی شریف، اثری داستانی با محوریت زندگی و فرهنگ مردم کردستان است. این کتاب روایتگر داستانهایی است که خواننده را با فضای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه آشنا میکند. نویسنده تلاش کرده تا از طریق بازنمایی زندگی شخصیتها، فرهنگ غنی و رشادتهای مردم کردستان را برجسته کند.
از ویژگیهای برجسته کتاب، روایت شخصیتمحور است نویسنده با خلق شخصیتهای واقعی و عمیق، حس نزدیکی خواننده به داستان را افزایش میدهد. در کتاب از طریق روایت داستانهای شخصیتها، به زیباییهای زبان، ادبیات و رسوم مردم کردستان میپردازد. کتاب ماه و بلوط به شجاعت، فداکاری و نقش مرزبانان کردستان در حفظ تمامیت ارضی ایران اشاره دارد.
ماه و بلوط داستانهای متعددی از زندگی مردم کردستان را بازگو میکند که برخی از آنها برگرفته از روایتهای تاریخی و شفاهی هستند. یکی از جنبههای مهم کتاب، پرداخت به شخصیتهای فرهنگی و مذهبی است که پیوندی عمیق میان زبان و ادبیات فارسی و کردی ایجاد کردهاند. نویسنده همچنین به بررسی زندگی افرادی میپردازد که با وجود سختیها، توانستهاند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.
محسن مومنی شریف در این کتاب از روایت اول شخص استفاده کرده که به مخاطب اجازه میدهد مستقیماً با احساسات و افکار شخصیتها ارتباط برقرار کند. این سبک روایت در کنار توصیفات شاعرانه و پرداختن به جزئیات، فضای داستان را زنده و ملموس میکند. نویسنده همچنین از عناصر ادبی ایرانی مانند مونولوگهای فلسفی بهره برده تا خواننده را به عمق فرهنگ ایرانی-کردی نزدیکتر کند.
ماه و بلوط صرفا یک داستان نیست، بلکه سفری به قلب فرهنگ و تاریخ کردستان است. این اثر نشاندهنده همزیستی و پیوند عمیق میان اقوام مختلف ایران و نقش برجسته آنها در حفظ هویت ملی است. کتاب همچنین یادآوری میکند که درک و احترام به فرهنگها، میتواند زمینهساز پیوند و انسجام بیشتری میان مردم باشد.
این کتاب برای علاقهمندان به ادبیات داستانی، تاریخ شفاهی و فرهنگ اقوام ایرانی مناسب است. ماه و بلوط میتواند برای پژوهشگران فرهنگی و همچنین کسانی که به دنبال شناخت عمیقتری از کردستان و مردم آن هستند، منبعی ارزشمند باشد.
نمایشگاه کتب تاریخ معاصر از ۲۶ مرداد تا ۶ شهرویور در باغ کتاب تهران برگزار میشود همچنین در حاشیه این نمایشگاه نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان برگزار میشود.