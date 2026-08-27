به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ «عبدالرضا میرزایی» گفت: مأموران پلیس راه جرقویه ـ ابرکوه در جریان کنترل و پایش تردد خودرو‌ها در محور مواصلاتی، با صحنه‌ای غیرمتعارف مواجه شدند؛ یک دستگاه وانت نیسان در حالی در جاده تردد می‌کرد که دختر ۱۱ ساله‌ای پشت فرمان آن قرار داشت.

وی افزود: مأموران بلافاصله خودرو را متوقف و موضوع را بررسی کردند که مشخص شد راننده، به دلیل نداشتن سن و شرایط قانونی، فاقد گواهینامه و صلاحیت لازم برای رانندگی است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه رانندگی در محور‌های مواصلاتی نیازمند مهارت، تجربه و توانایی تشخیص صحیح موقعیت‌های خطر است، ادامه داد: مسئولیت خودرو تنها به فردی که پشت فرمان نشسته محدود نمی‌شود و مالک یا سرپرستی که وسیله نقلیه را در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار می‌دهد نیز باید تبعات این اقدام را جدی بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راه با تخلفات حادثه‌ساز و رفتار‌هایی که امنیت تردد در جاده‌ها را تهدید کند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان به خانواده‌ها هشدار داد: خودرو را هرگز در اختیار افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، قرار ندهید. جاده جای آزمون و خطا نیست؛ یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند فرصت جبران را برای همیشه از بین ببرد.