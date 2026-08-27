سخنگوی انجمن صنعت لاستیک کشور، با اشاره به آمار تولید چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از کاهش تولید لاستیک در کشور خبر داد.

مصطفی تنها در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بر اساس آمار تولید چهار ماهه نخست امسال، مجموع تولید لاستیک دوچرخه در این مدت، به ۱ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۸۱ عدد رسیده که نسبت به ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۰ عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین تولید تیوب در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۸۳۷ حلقه رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۱۲۸ حلقه بوده و کاهش ۲۹ درصدی را ثبت کرده است.

تنها اضافه کرد: در مجموع، تولید کل محصولات لاستیکی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵، به ۹ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۱۱۲ حلقه با وزن ۶۳ هزار و ۱۶۳ تن رسیده است. این در حالی است که تولید در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۵ میلیون و ۳۰ هزار و ۷۷۶ حلقه با وزن ۱۰۰ هزار و ۶۴۷ تن بوده که بیانگر افت ۳۵ درصدی در تعداد و ۳۷ درصدی در وزن تولید است.

وی گفت: کاهش تولید در صنعت تایر، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر زنجیره تولید و کاهش ظرفیت عملیاتی واحد‌های تولیدی باشد.

تنها افزود: تداوم این روند، ضرورت توجه جدی‌تر به تأمین مواد اولیه، نقدینگی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت تولیدکنندگان تایر را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

سخنگوی انجمن صنعت لاستیک کشور تأکید کرد: صنعت لاستیک از صنایع مهم و راهبردی کشور است و استمرار تولید آن مستقیماً با تأمین نیاز بازار و صنعت خودرو ارتباط دارد؛ بنابراین باید دلایل کاهش تولید با دقت بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمات مؤثر اتخاذ شود.