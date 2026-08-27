همزمان با نخستین سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، به منطقه آزاد ماکو در هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی با حضور مسئولان و جمعی از فعالان اقتصادی منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با نخستین سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، به منطقه آزاد ماکو در هفته دولت، عملیات اجرایی پروژه مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی با حضور مسئولان و جمعی از فعالان اقتصادی منطقه آغاز شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۲۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع و با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال احداث خواهد شد و زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم می‌کند.

مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی علیخانی با هدف توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی، ارتقای سطح خدمات به مسافران و فعالان حوزه حمل‌ونقل و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تردد‌های جاده‌ای در منطقه آزاد ماکو اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح ظرف مدت دو سال به بهره‌برداری خواهد رسید.