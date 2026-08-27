مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طرح‌های حوزه مسکن که در کیش به زودی آغاز می‌شوند به تعدیل نرخ مسکن کمک قابل توجهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در صد و یکمین جلسه شورای اداری کیش، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، هفته وحدت و هفته دولت، گفت: ناترازی تولید آب و برق در کیش صفر است و خاموشی‌های ماه گذشته به تعمیرات دو توربین نیروگاه آب و برق بود که با پایان تعمیرات دیگر خاموشی نخواهیم داشت.

او افزود: با تقویت نیروگاه آب وبرق و برق خورشیدی در کیش تا ۵ سال آینده خاموشی نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: از هفته دولت امسال تا ۲۰ آبان، روز کیش ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب طرح های مختلف به بهره برداری خواهند رسید و کلنگ ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح دیگر نیز در این مدت به زمین زده خواهد شد.

محمد کبیری گفت: انعکاس اخبار امید بخش به امنیت کیش کمک می‌کند و گاهی انتشار یک خبر غیر واقعی موجب ایجاد ذهنیت نادرست از شرایط منطقه آزاد کیش می‌شود.