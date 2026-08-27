همزمان با نخستین سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و در هفته دولت، عملیات اجرایی طرح جاده شوطلو ـ شوربلاغ با حضور جمعی از مسئولان منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،همزمان با نخستین سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو و در هفته دولت، عملیات اجرایی طرح جاده شوطلو ـ شوربلاغ با حضور جمعی از مسئولان منطقه آغاز شد.

این طرح به طول ۲۰ کیلومتر و با هدف توسعه و بهسازی شبکه راه‌های ارتباطی منطقه آزاد ماکو و ارتقای دسترسی مناطق مرزی اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، مسیر ارتباطی ۲۰ روستای مرزی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح ۳،۱۹۴،۸۹۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده و عملیات اجرایی آن بر اساس برنامه زمان‌بندی، طی ۳۰ ماه به اتمام خواهد رسید.

احداث محور شوطلو ـ شوربلاغ نقش مهمی در تسهیل تردد ساکنان روستا‌های مرزی، ارتقای ایمنی و کیفیت حمل‌ونقل، بهبود دسترسی به خدمات و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای منطقه خواهد داشت.