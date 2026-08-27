مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تجار و بازرگانان استان زنجان در هیات تجاری اعزامی به کشور روسیه در شهریور ماه امسال حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسیبی در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گفت: در راستای توسعه صادرات و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدمات کشور و ایجاد همکاری‌ها و بستر‌های سرمایه گذاری مشترک با کشور روسیه به ویژه استان ساراتوف، هماهنگی‌های لازم از سوی اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان جهت حضور تجار و بازرگانان استان در هیات تجاری اعزامی به این کشور صورت گرفته است.

وی افزود: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین المللی شیلات سن پترزبورگ و نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی مسکو، برگزاری نشست‌های تجاری، بازدید از واحد‌های تولیدی و صنعتی و دیدار با اتاق بازرگانی و مسئولین استان ساراتوف از جمله اهداف این هیات تجاری می‌باشد.

این مقام مسئول زمان اعزام هیات تجاری را ۲۲ الی ۲۹ شهریور ماه امسال عنوان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده هیات تجاری استان زنجان به استان ساراتوف روسیه نیز آبان ماهامسال انجان شود.