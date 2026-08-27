پخش زنده
امروز: -
فرماندار قائمشهر با اشاره به مدیریت بحران، امنیت و خدمت گفت: در مراسمی از کارمندان نمونه شهرستان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار قائم شهر در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت در تشریح عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی این شهرستان گفت: مدیریت بحران؛ امنیت و خدمت به مردم مهمترین اولویتهای قائمشهر در شرایط دشوار سال گذشته بوده است.
ابوذر قربانی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی، ناآرامیها، فشارهای اقتصادی و افزایش بیسابقه ورود مسافران گفت: با وجود افزایش دو تا سه برابری جمعیت شهرستان و ثبت بیش از ۴ میلیون تردد خودرو، با همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و شورای تأمین، تلاش شد امنیت و آرامش مردم حفظ شود.
فرماندار قائمشهر، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، حمایت از واحدهای صنعتی، پیگیری مشکلات کارخانجات نساجی شماره یک و سه و جلوگیری از ایجاد مشکلات کارگری را از دیگر اقدامات مهم شهرستان عنوان کرد.
وی افتتاح و بهرهبرداری از سایت مدرن پسماند قائمشهر را یکی از مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته دانست و گفت: این پروژه که سالها برزمین مانده بود با حمایت استانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و مدیران اجرایی شهرستان به سرانجام رسید و هفته دولت امسال افتتاح شد.
فرماندار قائم شهر، اجرای پروژههای عمرانی شهری از جمله زیرگذرهای ریلی، جاده سلامت و طرحهای آبرسانی وپروژههای روستایی و توجه به مناطق کمبرخوردار را نیز از دیگر اقدامات عمرانی این شهرستان اعلامکرد.
قربانی با اشاره به سهم این شهرستان در قهرمان پروری و مدال آوری در رشتههای مختلف ورزشی، صعود نساجی مازندران به لیگ برتر و اعمال مدیریت برای شرایط حضور هواداران در ورزشگاه را از دیگر موفقیتهای شهرستان برشمرد و از ورزشکاران افتخارآفرین قائمشهر تقدیر کرد.
فرماندار قائمشهر با تأکید بر اینکه ملاک ارزیابی مدیران، کارآمدی و حضور در میدان خدمت است تصریح کرد: در مدیریت شهرستان رابطه و واسطه جایگاهی ندارد و مدیرانی که برای حل مشکلات مردم پای کار باشند، مورد حمایت قرار میگیرند و مدیران ناتوان باید جای خود را به نیروهای توانمندتر بدهند.
ابوذر قربانی یادآور شد: در هفته دولت امسال ۲۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان افتتاح و آماده بهره برداری میشود.
در این مراسم ضمن سخنرانی آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر و حجت الاسلام رسولی امام جمعه منطقه بالاتجن این شهرستان و عباسی و کشوری نمایندگان این حوزه در مجلس در خصوص عملکرد و خدمات دولت و نقش مهم مردم در حمایت و صیانت از انقلاب و نظام و رهبری در ۱۸۰ اجتماع شبانه بر ضرورت توجه دولتمردان و کارگزاران کشور به مطالبات مردم بویژه بهبود وضعیت اقتصاد و معیشیت مردم تاکید شد.
درپایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه شهرستان قائمشهر به پاس تلاشها، تعهد و خدمات شایسته آنان در مسیر خدمترسانی به مردم تجلیل به عمل آمد.