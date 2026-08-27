به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بزرگ‌ترین هنرستان فولادشهر با ۱۲ کلاس درس و سه کارگاه تخصصی در رشته‌های ساختمان، تأسیسات مکانیکی و متالورژی، با همت نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، به بهره‌برداری رسید.

اکبر پولادی افزود: هنرستان شهدای هسته‌ای فولادشهر با زیربنای سه هزار و ۹۲۰ مترمربع و با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.

به گفته وی این هنرستان با ظرفیت پذیرش ۴۲۰ دانش‌آموز، دارای ۱۲ کلاس درس و سه کارگاه تخصصی است که امکان آموزش عملی و مهارت‌محور را برای دانش‌آموزان رشته‌های فنی فراهم می‌کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگاه ساختمان این مجموعه ۷۱۲ مترمربع، کارگاه تأسیسات مکانیکی ۲۷۸ مترمربع و کارگاه متالورژی ۴۷۰ مترمربع زیربنا دارد.

پولادی گفت: توسعه هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی، زمینه تربیت نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیاز‌های صنعت و ساخت‌وساز را فراهم می‌کند.

وی بهره‌برداری از هنرستان شهدای هسته‌ای را گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های آموزشی فولادشهر دانست و افزود: ایجاد فضا‌های تخصصی و کارگاهی، دانش‌آموزان را برای ورود به محیط کار و کسب مهارت‌های موردنیاز آینده آماده می‌کند.