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هنرستان شهدای هستهای فولادشهر با سه کارگاه تخصصی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بزرگترین هنرستان فولادشهر با ۱۲ کلاس درس و سه کارگاه تخصصی در رشتههای ساختمان، تأسیسات مکانیکی و متالورژی، با همت نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، به بهرهبرداری رسید.
اکبر پولادی افزود: هنرستان شهدای هستهای فولادشهر با زیربنای سه هزار و ۹۲۰ مترمربع و با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.
به گفته وی این هنرستان با ظرفیت پذیرش ۴۲۰ دانشآموز، دارای ۱۲ کلاس درس و سه کارگاه تخصصی است که امکان آموزش عملی و مهارتمحور را برای دانشآموزان رشتههای فنی فراهم میکند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگاه ساختمان این مجموعه ۷۱۲ مترمربع، کارگاه تأسیسات مکانیکی ۲۷۸ مترمربع و کارگاه متالورژی ۴۷۰ مترمربع زیربنا دارد.
پولادی گفت: توسعه هنرستانها و آموزشهای مهارتی، زمینه تربیت نیروی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای صنعت و ساختوساز را فراهم میکند.
وی بهرهبرداری از هنرستان شهدای هستهای را گامی در جهت تقویت زیرساختهای آموزشی فولادشهر دانست و افزود: ایجاد فضاهای تخصصی و کارگاهی، دانشآموزان را برای ورود به محیط کار و کسب مهارتهای موردنیاز آینده آماده میکند.