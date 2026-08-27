به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،همزمان با هفته دولت، طرح احداث مخزن هوایی ۵۰ مترمکعبی در روستای پنجرلو از روستا‌های اقماری دهستان چایباسار شمالی در منطقه بورالان، از توابع بخش بازرگان شهرستان ماکو، با حضور علی نژاد بخشدار بازرگان، امین عشایری مدیر کل امور عشایر استان، جعفری نژاد رئیس آب و فاظلاب شهرستان، دهیار و اعضای شورا و سایر مسئولین استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شد.

اینطرح با هدف بهبود زیرساخت‌های خدماتی، تأمین و دسترسی پایدار به آب شرب و پاسخگویی به نیاز ساکنان و عشایر مستقر در مناطق عشایری بخش بازرگان اجرا خواهد شد.

احداث این مخزن هوایی، گامی در راستای مدیریت بهینه ذخایر آب آشامیدنی و رفع بخشی از چالش‌های ناشی از کمبود آب در منطقه است و با بهره‌برداری از آن، امکان تقویت پایداری جریان آب شرب، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، فراهم خواهد شد.

اجرای این طرح همچنین با هدف استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هدررفت آب، زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش سطح رفاه ساکنان روستای پنجرلو و مناطق پیرامونی را فراهم می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی و عشایری، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر تأمین پایدار آب، محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن خدمات زیربنایی در شهرستان ماکو به شمار می‌رود.