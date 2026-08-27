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۴۰۶ خانه بهداشت و طرحهای بیمارستانی در سیستان و بلوچستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان با اجرای طرحهایی از جمله احداث بیمارستانهای ۵۴۰ تختخوابی چابهار و ایرانشهر، بیمارستان کلات سرباز و تکمیل ۴۰۶ خانه بهداشت با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در نشست خبری سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زاهدان اظهار کرد: اتفاقات خوبی در سیستان و بلوچستان در حال رقم خوردن است که بخشی از این اقدامات در حوزه بهداشت و درمان بوده و گزارش آن در جریان سفر وزیر بهداشت ارائه خواهد شد.
وی افزود: همزمان با ایام هفته دولت حدود دو هزار طرح در سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای آنها ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و بیش از ۷۵ درصد این طرحها عمرانی و با سرمایهگذاری مستقیم دولت است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با وجود این حجم از سرمایهگذاری، شاخصهای توسعه استان همچنان با متوسط کشوری فاصله دارد و با توجه به شرایط خاص استان، ضرورت دارد روند اجرای طرحهای زیرساختی و بهویژه حوزه سلامت با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به طرحهای مهم حوزه سلامت در سیستان و بلوچستان گفت: در جنوب استان، بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار یکی از طرحهای مهم درمانی است که فاز نخست آن آغاز شده و بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شهر ایرانشهر نیز با پیشرفت مناسبی در حال احداث است.
بیجار افزود: بیمارستان کلات در شهرستان سرباز و شمار دیگری از طرحهای بهداشتی و درمانی نیز در نقاط مختلف استان در حال اجراست که تکمیل آنها میتواند دسترسی مردم مناطق مختلف به خدمات درمانی را افزایش دهد.
وی بیان کرد: توسعه زیرساختهای درمانی سیستان و بلوچستان تنها به احداث بیمارستانهای بزرگ محدود نمیشود و تکمیل خانههای بهداشت، تقویت ناوگان اورژانس و تأمین نیروی انسانی متخصص نیز به صورت همزمان در حال پیگیری است.
استاندار در پایان افزود: تقسیم کار میان دستگاههای مختلف برای اجرای این طرح انجام شده و امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و مجموعههای استانی، ۴۰۶ خانه بهداشت هرچه سریعتر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.