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۱۰ طرح در حوزههای خدماتی، کشاورزی و عمرانی در روستاهای بخش مرکزی کاشان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرحها در حوزههای خدماتی، کشاورزی و عمرانی با۵۶۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح و برای ۵۵ نفر بطور مستقیم شغل ایجاد شد.
مهمترین این طرحها شامل افتتاح ساختمان دهیاری، بهرهبرداری از ۲ واحد گلخانه سبزی، بهرهبرداری از بارانداز گیاهان دارویی، اجرای روشنایی و نصب آلمان، اجرای زیرساخت آسفالت معابر، بوستان تفریحی، پایش تصویری است.
حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این آیین گفت: در این شرایط از دولت ممنونیم که با وجود سختی دوران جنگ با تلاش مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی هم خدمات عمرانی داشتهاند و هم مایحتاج مردم تامین شده است.
مجتبی راعی فرماندار ویژه کاشان هم گفت: روز قبل طرحهای شهرداری کاشان با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال هزینه به بهرهبرداری رسید و ۲ نیروگاه خورشیدی هم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان افتتاح شد.