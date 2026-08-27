استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان گفت: توسعه دسترسی پرسرعت، پایدار و عادلانه به خدمات ارتباطی یکی از الزامات تحقق حکمرانی هوشمند و توسعه اقتصاد دیجیتال است.

ضرورت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت، پایدار و عادلانه

ضرورت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت، پایدار و عادلانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در آیین افتتاح طرح های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و روز کارمند اظهار کرد:مجموعه طرح های افتتاح شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بخش اصلی بر توسعه زیرساخت‌های نوین ارتباطی، افزایش پوشش و کیفیت شبکه تلفن همراه، توسعه اینترنت پرسرعت و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای متمرکز است.

وی افزود: در این طرح ها ۳۸۶ پورت PON در شبکه FTTH توسعه یافته و ۹۴ سایت تلفن همراه احداث یا ارتقا یافته است که زمینه تامین پوشش اینترنت پرسرعت برای ۹۹ روستای استان را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین ۳۵ سایت جدید ارتباطی احداث شده و فناوری ۵۹ سایت موجود ارتقا یافته است اقدامی که در مجموع موجب بهبود دسترسی روستا‌ها و مناطق مختلف استان به خدمات ارتباطی خواهد شد.

سرمست با اشاره به راه اندازی مرکز ارتباطی جدید PC بناب گفت: تجهیز و راه اندازی این مرکز، بخشی از اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان است و می‌تواند در افزایش ظرفیت و تاب آوری شبکه ارتباطی منطقه نقش موثری داشته باشد.

وی نخستین کارکرد این طرح ها را توسعه عدالت ارتباطی دانست و گفت: با اجرای این طرح‌ها گام مهمی برای کاهش شکاف دیجیتال در آذربایجان شرقی برداشته می‌شود، هر چند همچنان در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرزی، با اختلال و کمبود پوشش ارتباطی مواجه هستیم که این مسائل را از طریق مکاتبات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی توسعه زیرساخت‌های پرسرعت را دومین دستاورد این طرح ها عنوان کرد و افزود: توسعه ظرفیت شبکه FTTH و اجرای طرح های فیبر نوری، بستر دسترسی پایدارتر و پرسرعت‌تر مردم و کسب و کار‌ها به اینترنت را فراهم می‌کند و در شرایط امروز این موضوع نقش مهمی در توسعه کسب و کار‌های دیجیتال دارد.

سرمست با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای اظهار کرد: آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز به دلیل موقعیت ممتاز خود، نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی قدرتمند و تاب آور است و طرح های جدید می‌توانند در افزایش تاب آوری شبکه و تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل موثر باشند.

وی گفت: ما این طرح ها را صرفاً طرح هایی استانی نمی‌دانیم؛ آذربایجان شرقی می‌تواند در پیشانی شبکه ارتباطی کشور قرار گیرد و نقش مهمی در تقویت تاب آوری ارتباطات ایفا کند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه توسعه ارتباطات باید به توسعه خدمات و اقتصاد دیجیتال منجر شود، گفت: اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و در نهایت حکمرانی هوشمند، نیازمند زیرساخت‌های قدرتمند ارتباطی و فناوری اطلاعات است.

سرمست خاطرنشان کرد:انتظار ما از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که در کنار افزایش پوشش ارتباطی، حرکت استان به سمت دسترسی پرسرعت، پایدار و عادلانه را شتاب بخشد.

وی در پایان از دست اندرکاران اجرای طرح های ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی قدردانی کرد.