به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از استقرار جو نسبتا پایدار، طی امروز و دو روز آینده خبر داد و گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: روز شنبه هم آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات شاهد وزش باد و غبار محلی خواهیم بود.

وی در خصوص دمای هوا نیز گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه، فردا ۴۱ درجه و روز شنبه ۴۰ درجه سانتیگراد است.