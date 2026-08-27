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کارشناس هواشناسی گفت: از امروز پنجشنبه ۵ شهریور تا روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ شاهد جو نسبتا پایدار در استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از استقرار جو نسبتا پایدار، طی امروز و دو روز آینده خبر داد و گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد و غبارآلود خواهد بود.
مرتضی صبوری افزود: روز شنبه هم آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات شاهد وزش باد و غبار محلی خواهیم بود.
وی در خصوص دمای هوا نیز گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه، فردا ۴۱ درجه و روز شنبه ۴۰ درجه سانتیگراد است.