همزمان با سومین روز گرامیداشت هفته دولت، ۲۹ طرح عمرانی، خدماتی، زیرساختی و بهداشتی در بخش‌های فیرورق و صفائیه شهرستان خوی با مجموع اعتبارات اعلام‌شده ۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افتتاح، بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ طرح عمرانی و خدماتی در خوی

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۹ طرح عمرانی و خدماتی در خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با سومین روز گرامیداشت هفته دولت، ۲۹ طرح عمرانی، خدماتی، زیرساختی و بهداشتی در بخش‌های فیرورق و صفائیه شهرستان خوی با مجموع اعتبارات اعلام‌شده ۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افتتاح، بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

این طرح‌ها با حضور یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، عادل نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح یا کلنگ‌زنی شد.

در بخش فیرورق، طرح گازرسانی به سه روستای کوهستانی و صعب‌العبور حصار، کوچک و حاجتکده به صورت همزمان افتتاح شد. در روستای حصار با اجرای ۲۴ کیلومتر شبکه گازرسانی، ۱۴۴ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

همچنین عملیات اجرایی احداث دو خانه بهداشت در روستا‌های قاشقابلاغ و هندوان بخش فیرورق آغاز شد که زمین مورد نیاز آنها از سوی خیران و خانواده‌های نیکوکار منطقه تأمین شده است.

طرح تقویت شبکه برق روستایی و شهری در جاده پسک نیز با هدف ظرفیت‌سازی و ایجاد رینگ فیدر ۱۲ به فیدر ۲۵ کلنگ‌زنی شد. این طرح به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود و با تکمیل آن پایداری شبکه برق پنج روستا و چاه‌های کشاورزی منطقه تقویت خواهد شد.

چهار طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرداری فیرورق نیز با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. احداث سالن اجتماعات شهدای خدمت، خرید تجهیزات آتش‌نشانی و غلتک خودرویی، اجرای دوربین‌های نظارتی و فیبر نوری و نصب تلویزیون شهری از جمله این طرح‌هاست.

در روستای قشلاق بخش فیرورق نیز ۱۲ طرح عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان و طرح جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا با اعتبار سه میلیارد تومان افتتاح شد.

در بخش صفائیه نیز شش طرح جدول‌گذاری و زیرسازی روستایی با اعتبار پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی پارک قوناخلار در شهر زرآباد از توابع بخش صفائیه با اعتبار پنج میلیارد تومان آغاز شد. این طرح با هدف توسعه فضا‌های عمومی، افزایش سرانه رفاهی و ایجاد محیط مناسب برای استفاده شهروندان و خانواده‌ها اجرا می‌شود.

بر این اساس، در مجموع ۲۲ طرح در بخش فیرورق و ۷ طرح در بخش صفائیه، شامل شهر زرآباد، در سومین روز هفته دولت افتتاح، بهره‌برداری یا کلنگ‌زنی شد.

مجموع اعتبارات اعلام‌شده برای این طرح‌ها ۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است و اعتبار طرح گازرسانی به سه روستا و احداث دو خانه بهداشت، که رقم آن در اطلاعات اعلام‌شده مشخص نشده، به این مجموع افزوده خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری، تقویت شبکه‌های گاز و برق، گسترش خدمات بهداشتی، بهسازی معابر و توسعه فضا‌های عمومی از مهم‌ترین محور‌های این طرح‌هاست که با هدف ارتقای سطح خدمات و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق مختلف شهرستان خوی اجرا شده است.