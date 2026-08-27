رئیس جمهور گفت: رهبر شهید وحدت اسلامی را اصلی راهبردی برای عزت، استقلال و آینده درخشان امت اسلامی می‌دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان در کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید وحدت اسلامی را اصلی راهبردی برای عزت و استقلال امت اسلامی می‌دانستند.

پزشکیان افزود: امسال در شرایطی متفاوت گرد هم آمده‌ایم. موضوع چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی، تبیین اندیشه‌های بلند رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) است.

وی گفت: ایشان وحدت اسلامی را نه یک تاکتیک سیاسی یا مصلحتی زودگذر، بلکه اصلی راهبردی برای عزت، استقلال و آینده درخشان امت اسلامی می‌دانستند.

وی ادامه داد: ایشان وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) را محور کانونی همبستگی مسلمانان برشمرده و همواره هشدار می‌دادند که اگرچه اختلاف‌نظر امری طبیعی است، تبدیل شدن این اختلاف به دشمنی و نزاع، قوای امت را از درون تهی میکند و به اضمحلال می‌کشاند.

رئیس جمهور عنوان کرد: موضوع رسمی کنفرانس امسال، دقیقاً بر پایه همین میراث فکری بنا شده است. امروز اگرچه ایشان در میان ما نیستند،ایادآور می‌شویم که در جنگی تحمیلی علیه کشورمان، رهبر فرزانه، جمعی از فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و مردم بی‌گناه ما به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.