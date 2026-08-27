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فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل در نشست خبری از افزایش ۱۲۵ برابری برخورد با قاچاقچیان و کاهش ۵ درصدی سرقت در این شهرستان طی مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ قدرتالله صالحان در نشست خبری گفت: برخورد با قاچاقچیان در آران و بیدگل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۵ برابری افزایش داشته و برخورد با خردهفروشان مواد مخدر نیز ۲۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در مردادماه میزان سرقت در شهرستان ۵ درصد کاهش یافته و دستگیری سارقان نیز ۱۴ درصد افزایش داشته و در این حدود ۳ هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ برقرار شد که ۲ هزار تماس عملیاتی و حدود ۷۰۰ تماس نیز از موارد عادی بوده و با ارائه راهنمایی به شهروندان پاسخ داده شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: نیروهای انتظامی شهرستان در این مدت ۲ هزار و ۶۰۷ پرونده قضایی تشکیل دادهاند که بخشی از این پروندهها مربوط به جرائم و سرقتهای مختلف بوده است.