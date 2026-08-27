مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از افتتاح و بهره‌برداری ۲۴ طرح عمرانی حوزه آب با اعتباری بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال در هفت شهر و ۲۱۱ روستای استان، همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: با افتتاح این طرح‌ها، جمعیتی افزون بر ۲۰۱ هزار و ۱۳۰ نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی خوزستان از خدمات ارائه‌شده و نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به منابع مالی این طرح‌ها افزود: بخش عمده اعتبارات هزینه‌شده برای اجرای این ۲۴ طرح عمرانی از محل اعتبارات ملی، استانی و طرح‌های ویژه مقابله با تنش آبی تامین و تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: در بخش آبرسانی شهری ۱۱ طرح در هفت شهر شامل ایذه، آبادان، لالی، خرمشهر، کرخه، شوش و اندیکا وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

حاتمی ادامه داد: همچنین در حوزه آبرسانی روستایی ۱۳ طرح عمرانی در سطح ۲۱۱ روستا در شهرستان‌های اندیکا، کرخه، بهبهان، رامهرمز، باغملک، شوش و مسجدسلیمان تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی با تشریح مشخصات و ابعاد فنی این طرح‌ها گفت: اقدامات صورت‌گرفته شامل اجرای ۲۳۱ کیلومتر خطوط انتقال آب، احداث ۲ باب مخزن ذخیره، حفر و تجهیز پنج حلقه چاه، اصلاح و بازسازی ۱۸ کیلومتر از شبکه توزیع و همچنین احداث و تکمیل ۲ باب ایستگاه پمپاژ در مناطق شهری و روستایی است.

مدیرعامل آبفا خوزستان تصریح کرد: بازسازی و اورهال اساسی تاسیسات برقی و مکانیکی و نوسازی خطوط فرسوده انتقال و توزیع از دیگر محور‌های اجرایی این بسته‌های عمرانی به شمار می‌رود که تاثیر مستقیمی بر تثبیت فشار و ارتقا کیفیت آب آشامیدنی مشترکان دارد.

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در حال حاضر مسئولیت تامین و توزیع آب شرب و خدمات فاضلاب را در ۸۴ شهر و بیش از سه هزار روستای استان بر عهده دارد.