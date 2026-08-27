

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رویداد المپیک فناوری با محور برنامه‌نویسی و فناوری‌های نوین بود؛ رویدادی که با هدف شناسایی و شکوفایی استعداد‌های جوان، توسعه مهارت‌های فناورانه و ایجاد زمینه رقابت علمی و حرفه‌ای برنامه‌نویسان و علاقه‌مندان این حوزه برگزار شد.

در نخستین دوره رویداد المپیک برنامه‌نویسی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور ۳۱ تیم در محور‌های فرانت‌اند، بک‌اند، پایتون و جنگو، دواپس و الگوریتم با یکدیگر رقایت کردند.



از هر محور، یک تیم برتر و دو تیم شایسته برای حضور در مسابقات ملی که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، انتخاب شدند.



دکتر عبدالرضا بابایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران گفت: این رویداد گامی نو برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های جوان در حوزه فناوری و ایجاد فرصت برای رقابت علمی و مهارتی میان علاقه‌مندان این حوزه است.