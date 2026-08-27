پخش زنده
امروز: -
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶، گردهمایی مدیران مدارس شهرستان خوی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، تجهیز مدارس و هنرستانها و پیگیری مطالبات رفاهی فرهنگیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این گردهمایی که با حضور امام جمعه خوی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مدیران آموزش و پرورش خوی برگزار شد، مهمترین برنامهها و اولویتهای نظام تعلیم و تربیت شهرستان برای سال تحصیلی جدید بررسی شد.
حجتالاسلام قاسمخانی امام جمعه خوی، مدیران مدارس را محور تحول در نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: نقش مدیران در هدایت آموزشی و تربیتی، امور مالی و شکلگیری شخصیت دانشآموزان تعیینکننده است.
وی با تأکید بر اهمیت تربیت در کنار آموزش افزود: انسانسازی از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش است و باید برای تربیت نسلی معنوی، علمی، وطندوست، متعهد و انقلابی تلاش شود.
عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز بر تقویت آموزشهای مهارتی و تجهیز هنرستانها تأکید کرد و خواستار احصای دقیق نیازهای فنی هنرستانها بهویژه در رشته مکانیک برای تأمین ماشینآلات تخصصی شد.
وی از تأمین ۸۰ دستگاه لپتاپ با همکاری بانک رفاه برای تجهیز مدارس خبر داد و افزود: پیگیری برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس تا رفع نیازهای فنی ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم خوی و چایپاره همچنین با اشاره به مطالبات فرهنگیان در حوزه بیمه، از پیگیری جدی موضوع اصلاح و ارتقای خدمات بیمهای فرهنگیان در مجلس خبر داد و گفت: ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای حمایت از فرهنگیان حاضر در این گردهمایی و جامعه فرهنگی شهرستان اختصاص یافته است.
علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی نیز با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان و مسائل معیشتی آنان، بر بازنگری در ساختار بیمههای تکمیلی و تقویت حمایتهای بیمهای از فرهنگیان تأکید کرد.
وی مولدسازی و ایجاد درآمدهای پایدار را از ظرفیتهای قابل پیگیری برای تقویت منابع آموزش و پرورش و بهبود وضعیت آموزشی و رفاهی کارکنان دانست و بر شناسایی زمینهای مناسب و تقویت تعاونیهای مسکن فرهنگیان تأکید کرد.
علیاکبر فتحعلیلو مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی نیز گفت: ۵۰۵ مدرسه دولتی و غیردولتی در مناطق شهری، روستایی و عشایری شهرستان فعال است و بیش از ۷۱ هزار دانشآموز در دو هزار و ۴۱ کلاس درس تحصیل میکنند.
وی افزود: نزدیک به پنج هزار نفر در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان فعالیت دارند و حرکت در مسیر سند تحول بنیادین، وفاق و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی از رویکردهای اصلی این مجموعه است.
در این گردهمایی بر آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، تقویت برنامههای تربیتی، تجهیز هنرستانها و مدارس و پیگیری مطالبات رفاهی فرهنگیان تأکید شد.