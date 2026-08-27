به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، مستند «آینه‌های محبت» با موضوع وحدت میان مسلمانان و جلوه‌های محبت و ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، امروز ساعت ۲۲ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

مستند «آینه‌های محبت» به تهیه‌کنندگی هادی شاملو و کارگردانی محمدتقی آقایی، با نگاهی به اشتراکات اعتقادی و معنوی مسلمانان، به موضوع وحدت اسلامی و جایگاه محبت اهل‌بیت (ع) در میان پیروان مذاهب اسلامی می‌پردازد و بخشی از این حقیقت را از زبان علمای اهل‌سنت استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی روایت می‌کند.

این مستند تلاش دارد با تکیه بر سخنان و دیدگاه‌های علمای اهل‌سنت، تصویری روشن از پیوند عمیق میان مسلمانان و ارادت آنان به خاندان پیامبر اکرم (ص) ارائه دهد، روایتی که نشان می‌دهد محبت به اهل‌بیت (ع) از سرمایه‌های ارزشمند و مشترک امت اسلامی است و می‌تواند چراغی برای تقویت همدلی، همبستگی و وحدت مسلمانان باشد.

این اثر همچنین با بهره‌گیری از روایت‌های علمای اهل‌سنت، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری امت اسلامی در برابر تفرقه‌افکنی و جریان‌هایی که درصدد ایجاد شکاف میان مسلمانان هستند، تأکید می‌کند.

رویداد «جریان اقتصاد» که به ابتکار شبکه یک برگزار شد، امروز ساعت ۱۹:۳۰ از این شبکه پخش می شود.

این رویداد بر شناسایی طراحی دشمنان علیه ملت ایران در تهاجم اقتصادی و ظرفیت‌های کشور برای پیروزی در این نبرد، تمرکز دارد.

فرود شریفی، مصطفی طاهری، مهدی رباطی و مهدی رهگشا مهمانان و سخنرانان ویژه این رویداد هستند.