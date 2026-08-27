محدودیتهای شبانه اینستاگرام برای کاربران زیر ۱۸ سال
شرکت متا در راستای پایان دادن به پروندههای حقوقی مربوط به آسیب به کودکان، موافقت کرد تا محدودیتهای سختگیرانهای را برای کاربران نوجوان در اینستاگرام و فیسبوک اعمال کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از انگجت، متا متعهد شده است که دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال به پلتفرمهایش را بهطور پیشفرض از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح مسدود کند. همچنین سقف استفاده روزانه برای این گروه سنی ۲ ساعت تعیین شده است که افزایش آن تنها با اجازه والدین امکانپذیر خواهد بود.
سایر تغییرات مهم این توافق عبارتند از:
- اعلانهای هوشمند: متوقف شدن نوتیفیکیشنها در ساعات شب و مدرسه.
- حذف المانهای اعتیادآور: عدم نمایش تعداد لایکها و واکنشها برای نوجوانان و ممنوعیت فیلترهای افراطی آرایشی و تغییر چهره.
- کنترل محتوا: امکان دسترسی به فیدی که بر اساس الگوریتم نباشد و تنها پستهای دنبالشده را نشان دهد.
- امنیت و نظارت: تقویت سیستمهای تشخیص سن، حذف کاربران زیر ۱۳ سال و پاسخ به ۹۰ درصد گزارشهای محتوای آسیبزا ظرف ۶ ساعت.
متا قرار است بخش بزرگی از مبلغ ۱۸ میلیارد دلار جریمه را طی ۱۰ سال پرداخت کند تا این مبالغ صرف برنامههای ایمنی آنلاین جوانان شود.