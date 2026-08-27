شرکت متا در راستای پایان دادن به پرونده‌های حقوقی مربوط به آسیب به کودکان، موافقت کرد تا محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای کاربران نوجوان در اینستاگرام و فیس‌بوک اعمال کند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، متا متعهد شده است که دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال به پلتفرم‌هایش را به‌طور پیش‌فرض از نیمه‌شب تا ساعت ۶ صبح مسدود کند. همچنین سقف استفاده روزانه برای این گروه سنی ۲ ساعت تعیین شده است که افزایش آن تنها با اجازه والدین امکان‌پذیر خواهد بود.

سایر تغییرات مهم این توافق عبارتند از:

- اعلان‌های هوشمند: متوقف شدن نوتیفیکیشن‌ها در ساعات شب و مدرسه.

- حذف المان‌های اعتیادآور: عدم نمایش تعداد لایک‌ها و واکنش‌ها برای نوجوانان و ممنوعیت فیلترهای افراطی آرایشی و تغییر چهره.

- کنترل محتوا: امکان دسترسی به فیدی که بر اساس الگوریتم نباشد و تنها پست‌های دنبال‌شده را نشان دهد.

- امنیت و نظارت: تقویت سیستم‌های تشخیص سن، حذف کاربران زیر ۱۳ سال و پاسخ به ۹۰ درصد گزارش‌های محتوای آسیب‌زا ظرف ۶ ساعت.

متا قرار است بخش بزرگی از مبلغ ۱۸ میلیارد دلار جریمه را طی ۱۰ سال پرداخت کند تا این مبالغ صرف برنامه‌های ایمنی آنلاین جوانان شود.