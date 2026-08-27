

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «علی عسگری» در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار مواد مخدر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، فعالیت‌های متهم را به‌صورت شبانه‌روزی تحت رصد قرار داده و با بررسی رفت‌وآمد‌های وی دریافتند که این قاچاقچی با مراجعه به یکی از استان‌های جنوبی کشور، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر تهیه کرده و قصد دارد محموله را با استفاده از یک دستگاه خودروی سمند به تهران منتقل کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: پس از شناسایی شیوه فعالیت متهم و مشخص شدن محور حرکتی وی، موضوع با هماهنگی مقام قضایی پیگیری و تیمی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برای شناسایی و توقیف خودرو به اتوبان آزادگان اعزام شدند.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: مأموران با استقرار در محدوده مورد نظر و انجام اقدامات کنترلی، سرانجام خودروی سمند متعلق به متهم را شناسایی کردند و در یک عملیات ضربتی، هماهنگ و غافلگیرانه با استفاده از گشت آشکار، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: با توقف خودرو، متهم بلافاصله دستگیر و در بازرسی دقیق از خودروی وی، ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس خاطرنشان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر که با هدف انتقال و توزیع مواد افیونی در پایتخت فعالیت می‌کنند، تحت رصد مستمر پلیس قرار دارند و مأموران با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی اجازه نخواهند داد محموله‌های مواد مخدر وارد چرخه توزیع در سطح شهر شود.

سرهنگ عسگری در پایان گفت: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.



