پخش زنده
امروز: -
مدیر شیلات و امور آبزیان استان از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۹ طرح شیلات و تولید آبزیان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، منصور لطفی گفت:همزمان با گرامیداشت هفته دولت ۹ پروژه شیلاتی و آبزی پروری با اعتبار بالغ بر ۱۲۲۰ میلیارد ریال در سراسر استان به بهره برداری میرسد.
وی افزود این طرحها شامل:پرورش و تولید آرتمیا، تولید ماهیان سردآبی؛ بهره برداری از طرحهای شیلاتی سد کرم آباد ماکو و رها سازی ۱۱ میلیون قطعه بچه ماهی پرورشی در منابع آبی داخل استان است
لطفی اضافه کرد:با اجرای این طرحها برای ۷۸ نفر از اهالی شهرستانهای:چهاربرج، پلدشت، مهاباد و چالدران اشتغال ایجاد شده و پیش بینی میشود با آغاز بهربرداری از این طرحها تولید ۱۴۰۰ تن انواع آبزیان در استان افزایش مییابد.