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مسیر شمال به جنوب محور کندوان از ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با پایان هفته، محور کندوان شاهد حجم بالای تردد خودروها است. رئیس پلیس راه مازندران با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی، از انسداد مسیر شمال به جنوب این محور از صبح امروز خبر داد تا بار ترافیکی موجود مدیریت شود.
سرهنگ هادی عبادی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور کندوان، گفت: مسیر شمال به جنوب محور کندوان از ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه مسدود شده و این محور برای تخلیه بار ترافیکی به سمت شمال یکطرفه است.
وی افزود: مسیر به سمت تهران و کرج تا تخلیه کامل بار ترافیکی مسدود خواهد بود و پس از آن محدودیتها برداشته خواهد شد.
وضعیت محور هراز
رئیس پلیس راه مازندران همچنین درباره وضعیت محور هراز گفت: محدودیت تردد یکطرفه در این محور نیز بهصورت مقطعی اجرا میشود و تردد در برخی نقاط با کندی همراه است.
سرهنگ عبادی از رانندگان و مسافران خواست:
• پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ یا سایت www.۱۴۱.ir مطلع شوند.
• از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.
• با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.
• از تخلفات حادثهساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه و حرکت در شانه خاکی خودداری کنند.