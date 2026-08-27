قضاوت داور بینالمللی دراگونبوت ایران در قهرمانی باشگاههای جهان
مسابقات قهرمانی باشگاههای جهان دراگونبوت با حضور داوری از ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین دوره مسابقات دراگونبوت قهرمانی باشگاههای جهان در شرایطی از ۷ تا ۱۴ شهریور در دریاچه لییو شهر هوالین چینتایپه برگزار میشود که میترا صالحی داور بینالمللی دراگونبوت ایران نیز برای حضور در این رویداد دعوت شده است.
این حضور با دعوت فدراسیون جهانی دراگونبوت IDBF صورت گرفته و صالحی نیز برای قضاوت در این میدان راهی چینتایپه شد.