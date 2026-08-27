به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ فخرالدین رستم‌پور با اشاره به کشف ۱۱کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در سطح شهرستان، افزود: مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح پاک سازی نقاط آلوده با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس به صورت مستمر در شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ رستم پور با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، ضمن تشکر از همکاری مردم عزیز با پلیس، از آنها خواست که هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.