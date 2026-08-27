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هادی چوپان اگرچه از آوردگاه ۲۰۲۶ لاسوگاس بازماند، اما با عزمی استوار اعلام کرد که این پایانِ راه او نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی چوپان گرگ پارسی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از حضور در مسترالمپیا ۲۰۲۶ لاس وگاس آمریکا به علت مسائل سیاسی و عدم دریافت ویزا انصراف داد، اما تاکید کرد این پایان راه نیست .
هادی چوپان ورزشکار پرافتخار فارسی از سال ۲۰۱۹ در این رقابتها شرکت کرده و صاحب مقام قهرمانی و عنوانهای دومی و سومی این رقابتها شده است و اکنون پس از هفت سال حضور پیاپی تصمیم گرفته است امسال در این رقابتها شرکت نکند .