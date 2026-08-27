امام جمعه کیش، با قدردانی از صدا و سیمای کیش برای انعکاس تصویر واقعی کیش، گفت: اقدامات صداوسیمای کیش موجب شد قضاوت ناعادلانه به کیش اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در صد و یکمین جلسه شورای اداری کیش، با تبریک هفته دولت از خدمات سازمان منطقه آزاد و مسئولان کیش قدردانی و بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه با هم فکری و همراهی می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم و به مردم امید بدهیم، افزود: خدمات انجام شده حتما به موقع و به شکل مناسب به مردم اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، برگزاری مستمر جلسه های شورای اداری را موجب هم اندیشی و کمک به رفع مشکلات منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: انتقاد مردم یعنی مردم به مسئولان اعتماد دارند و امیدوار هستند مشکلات حل شود و این سرمایه بزرگی است.