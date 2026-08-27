

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «علی عسگری» در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای برخورد قاطع با عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، اقدامات تخصصی خود را برای شناسایی یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای و سابقه‌دار مواد مخدر در پایتخت آغاز کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد متهم از عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در تهران بوده و محموله‌های مواد افیونی را از مرز‌های شرقی کشور تهیه و پس از انتقال به پایتخت، در مناطق مرکزی تهران توزیع می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، فعالیت مجرمانه متهم به‌صورت ویژه تحت رصد و پایش مأموران قرار گرفت و کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه، نحوه جابه‌جایی مواد و شیوه فعالیت وی را شناسایی کردند.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه در محدوده میدان حر تهران وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، ۱۴ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، فعالیت سوداگران مرگ را به‌صورت مستمر رصد کرده و با عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در هر نقطه از پایتخت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ عسگری در پایان گفت: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.