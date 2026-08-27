به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اولین بخش تخصصی ماشین‌کاری CNC و تولید قطعات تک استان ایلام در شهرستان مهران؛ با هدف توسعه فعالیت‌های صنعتی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد ظرفیت تخصصی در حوزه ماشین‌کاری و تولید قطعات پیشرفته راه‌اندازی شد.

برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از این بخش، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه‌گذاری شده است.

راه‌اندازی این واحد تخصصی می‌تواند؛ زمینه‌ساز توسعه صنایع دانش‌بنیان و فناورانه، افزایش ظرفیت تولید قطعات مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای نیرو‌های متخصص در شهرستان مهران باشد.

همچنین سارا فلاخی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در شورای اداری شهرستان مهران شرکت کرد.