پخش زنده
امروز: -
اولین گروه تخصصی ماشینکاری CNC و تولید قطعات تک استان ایلام با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در مهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اولین بخش تخصصی ماشینکاری CNC و تولید قطعات تک استان ایلام در شهرستان مهران؛ با هدف توسعه فعالیتهای صنعتی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد ظرفیت تخصصی در حوزه ماشینکاری و تولید قطعات پیشرفته راهاندازی شد.
برای راهاندازی و بهرهبرداری از این بخش، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایهگذاری شده است.
راهاندازی این واحد تخصصی میتواند؛ زمینهساز توسعه صنایع دانشبنیان و فناورانه، افزایش ظرفیت تولید قطعات مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای نیروهای متخصص در شهرستان مهران باشد.
همچنین سارا فلاخی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در شورای اداری شهرستان مهران شرکت کرد.