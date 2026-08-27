مردم شهید پرور و استکبار ستیز اصفهان این شب‌ها یا حضور در میادین و خیابان‌های شهر بار دیگر با امام شهید و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق دوباره‌ای دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو دفتر نشر و حفظ آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در این تجمع و حضور ولایی مردم اصفهان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب هم در سخن منادی خدامحوری بودند و هم در عمل خدامحوری و تقوا پیشگی را سرلوحه اعمالشان قرار می‌داند گفت: ایشان همواره به خدا توجه کرده، از او کمک میخداست و رابطه خود را با خدای متعال مستحکم میساخت و در تمامی امور رضای خدا را مدنظر قرار می‌داد.

مهدی فضائلی در ادامه افزود: رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی اهتمام خاصی به اسلامی بودن و حرکت در مسیر آموزه‌های اسلامی داشتند و مهمترین ویژگی‌های اسلام ناب محمدی که ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، دفاع از مظلوم و اشرافیت ستیزی است همگی در بیانات و سیرت ایشان متجلی بود.

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق توجه معظم له به اسلام ناب تلاش ایشان در جهت حاکمیت هرچه بیشتر اسلام بر شئون مملکت بود گفت: ایشان همواره مسئولان را به تلاش برای اسلامی کردن تمامی امور کشور دعوت میکرد و از آنان میخواست محتوای عملکردشان را اسلامی کنند.

عضو دفتر نشر و حفظ آثار مقام معظم رهبری افزود: رهبر شهید و قائد امت اسلامی در تعامل با مردم و مسئولان برخوردی مشفقانه و رئوفانه داشتن و همواره از محرومان و مظلومان سراسر جهان حمایت می‌کردند که نمونه‌ای از رفتار‌های ایشان در این مورد موافقت با تقاضای عفو یا تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها در چارچوب قانون اساسی بود.

فضائلی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر شهید را نمی‌توان در چند جمله توصیف و بیان کرد و ابعاد شخصیتی ایشان در صد‌ها جلد کتاب هم نمی‌گنجد گفت: عدالت محوری و مبارزه با تبعیض را می‌توان همواره در بیانات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان کشور مشاهده کرد.

وی افزود: هرچند فقدان رهبر شهید و پدر امت اسلامی سخت و جانکاه است ولی مسیر توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی و مبارزه با استکبار و ظالمان عالم با حضور مردم مبعوث شده و با همراهی مسئولان خدوم و دلسوز کشور زیر بیرق ولایت فقیه و با عنایت خداوند متعال ادامه خواهد داشت تا این پرچم پیروزی به دست صاحب امر (عج) برسد.