به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سرهنگ عسگر شهابی با اشاره به اینکه قرارگاه مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا‌های اساسی، با بسیج و بکارگیری همه امکانات فعال است، اظهار کرد: ماموریت این قرارگاه از نقطه صفر مرزی تا مراکز عرضه و انبار‌ها کالا‌ها به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

وی با اشاره به کشف حدود ۲۰ تن کالای اساسی احتکاری و قاچاق شامل برنج ایرانی گفت: ارزش کالای کشف شده بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان بیان کرد: تلاش می‌شود کالای اساسی مکشوفه به سرعت و پس از طی مراحل قانونی به مراکز عرضه تحویل داده شود تا به دست مصرف کنندگان برسد.