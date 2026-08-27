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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۶۰ هزار متر کاغذ دیواری و ۱۰۰ هزار قلم ظروف چینی قاچاق در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «مهدی افشاری» گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از نگهداری مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یک انبار واقع در محدوده خیابان شهید رجایی مطلع شدند و موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اطلاعاتی مأموران نشان داد این انبار محل نگهداری کالاهای قاچاق بوده و اقلام موجود در آن فاقد اسناد و مدارک قانونی و معتبر است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق محل، تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه وارد انبار شده و اقدام به بازرسی از محل کردند.
سردار افشاری تصریح کرد: در جریان این بازرسی، تعداد ۱۲ هزار رول کاغذ دیواری و ۱۰۹ هزار و ۵۰۰ قلم ظروف چینی کشف و مشخص شد کالاهای مذکور قاچاق بوده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی برای ورود و نگهداری هستند.
وی با اشاره به ارزش قابل توجه محموله مکشوفه خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و شناسایی محلهای دپوی کالای قاچاق با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی اجازه نخواهند داد سودجویان با نگهداری و عرضه کالاهای غیرقانونی، نظم اقتصادی و حقوق فعالان قانونی بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
سردار افشاری در پایان گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه کالاهای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.